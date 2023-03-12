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Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı
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Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışları nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son alınan verilere göre; bugün ve yarın ilimizin güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, yükseklerde buzlanma ve don beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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DHA

Etiketler ankara sel uyarısı yağış sağanak kar yağışı
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