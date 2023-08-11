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  3. Ankara Valiliği'nden skandal hata! Korsan yayın paylaştı!

Ankara Valiliği'nden skandal hata! Korsan yayın paylaştı!

Ankara Valiliği'nden skandal hata! Korsan yayın paylaştı!
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Ankara Valiliği’ne ait resmi sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanan karşılaşmanın korsan yayını paylaşıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor’u sahasında ağırladı. Ankara Valiliği’ne ait resmi sosyal medya hesabında, maç devam ederken naklen korsan yayın yapan bir hesap paylaşıldı.

Söz konusu paylaşım, valiliğin hesabından kısa bir süre sonra kaldırılırken korsan yayın takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

 

Etiketler ankara valiliği valilik korsan yayın skandal hata twitter paylaşım
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