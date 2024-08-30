Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı

Başkent Ankara'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları bastı.

Meteoroloji'nin Ankara için verdiği resmi yağış uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağmur Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel basmasına neden oldu.

200 DÖNÜM ALANI SEL BASTI

Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sinanlı Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağış dağlardan gelen sel sularıyla birleşerek, sulu tarım yapılan 200 dönümlük alandaki ekinleri ve tarlaları kullanılamaz hale getirdi.

Tarlalarda bulunan su motorlarıyla su boruları ve sulama ekipmanlarını götüren sel suları arkasında tarlalarda kum ve taşlar bırakarak tarlaları kullanılamaz hale getirdi.