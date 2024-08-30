  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı

Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı

Güncelleme:

Başkent Ankara'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları bastı.

Meteoroloji'nin Ankara için verdiği resmi yağış uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağmur Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel basmasına neden oldu. 

200 DÖNÜM ALANI SEL BASTI

Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sinanlı Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağış dağlardan gelen sel sularıyla birleşerek, sulu tarım yapılan 200 dönümlük alandaki ekinleri ve tarlaları kullanılamaz hale getirdi.

Tarlalarda bulunan su motorlarıyla su boruları ve sulama ekipmanlarını götüren sel suları arkasında tarlalarda kum ve taşlar bırakarak tarlaları kullanılamaz hale getirdi.

Etiketler ankara arazi su sel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri Akaryakıtta fiyatlar güncellendi Akaryakıtta fiyatlar güncellendi AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi 3 günlük tatili fırsat bilen o adaya koştu 3 günlük tatili fırsat bilen o adaya koştu ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi
Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Düğün tarihi belli oldu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Düğün tarihi belli oldu İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Sadece iki gününüz kaldı... İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Sadece iki gününüz kaldı... Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu