Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Yerlikaya paylaşımında, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

ÇATIŞMA VE PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan hain saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin bakanlık binası önüne geldiği anlar ve patlama anı kameraya yansıdı.

Teröristler saldırıyı 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştirdi. Araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına gelen teröristlerden birisi araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi. Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Terörist, nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüde teröristlerin araçla gelişi, saldırı anı ile bombayı patlatma anı yer aldı.



TERÖRİSTİN ÜZERİNDEKİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi. Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı. Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı. Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.