Ankara'da CHP'nin seçim otobüsü köprüye sıkıştı
CHP'nin Ankara'da seçim çalışmaları için kullandığı otobüs, köprüde sıkıştı.
Ankara'da seçim çalışmaları için kullanılan CHP otobüsü, Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.
CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü’ne sıkıştı.
Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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