Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.