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  2. Güncel
  3. 17 Ocak 2019 18:32

Ankara'da gözler bu konserde olacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ankara'da gerçekleşecek olan Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" konserine katılması bekleniyor.

Ankara'da gözler bu konserde olacak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleşecek Fazıl Say'ın, "Truva Sonatı" konserine katılmasının beklendiği öğrenildi. Dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say, geçen ay Erdoğan'ı konserine davet etmişti.

Fazıl Say'ın “Truva Sonatı” konseri yarın Ankara'da gerçekleşecek. Say, geçen ay Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise, "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti.

Erdoğan'ın yarın akşam ATO Congresium'da gerçekleşecek konsere son dakikada bir değişiklik olmaması halinde katılacağı öğrenildi. Erdoğan'ın konsere Cumhurbaşkanlığı'ndan geniş bir heyetle katılmasının beklendiği de belirtildi.

Bu arada konser Erdoğan’ın katılma ihtimali nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. Davetlilerin sıkı güvenlik kontrollerinden sonra içeri alınacağı ifade edildi.

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