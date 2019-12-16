Ankara'da kulisleri karıştıran buluşma !

Maliye eski bakanı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Şimşek Ankara’da Katar Büyükelçisi ile Ankara’nın ünlü bir kebapçısında bu akşam yemek yedi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ohan Uğuroğlu'nun haberine göre; Ali Babacan’ın kuracağı partide ya da Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisinde etkin rol oynayacağı iddia edilen eski bakan Şimşek’in parti kurma çalışmaları sürerken Katar Büyükelçisi Salem Mubsrak Shafi ile yemekte buluşması başkent kulislerinde dikkat çekti.

Diğer bir iddia ise AK Parti genel başkanı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski bakan Şimşek’i tekrar AK Parti’de etkin göreve çağırması.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Şimşek Katar-İngiliz ortaklığı tarafından Londra’da kurulan bir şirkette CEO olarak çalışıyor.

Şimşek gerek Babacan, gerekse Davutoğlu ile de zaman zaman görüşüyor.