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  3. 03 Aralık 2020 21:16

Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme!

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kent genelinde mesai saatlerine yeni bir düzenleme getirildi.

Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme!
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Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

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