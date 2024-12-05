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Ankara'da metro seferleri durduruldu

Ankara'da metro seferleri durduruldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal metro hesabından yaptığı açıklama ile Ankaray seferlerinin durdurulduğu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şehrin ulaşımından sorumlu birimi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli vatandaşlarımız, 05.12.24 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır. Sorunun en kısa sürede çözülerek seferlerimize yeniden başlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

 

Etiketler ankara ego ankara metrosu ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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