Ankara'da toplu ulaşıma ''mecburi'' zam!

İstanbul’dan sonra Ankara’da da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya zam önerisini UKOME toplantısında gündeme alarak yeni bir karar aldı.

ABB tarafından gerçekleştirilen açıklama “EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 lira iken günümüzde 20.77 liraya yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000’den fazla artmıştır. EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon liradır. Toplam bilet geliri ise 120 milyon liradır. Aylık zarar 262 milyon liradır. Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır” ifadeleri kullanıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’da 1,67 TL olan otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatının Ocak 2023 itibarıyla 20.77 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Belediyeden, “Başka çare kalmadı” denilerek yapılan açıklamada, “CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili düzenleme gelmediği takdirde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde kullanılan CNG fiyatlarındaki artışa yönelik, “Bu durum sürdürülebilir değildir” açıklaması geldi. Açıklamada, EGO’nun giderlerinin zamlar nedeniyle katlanarak arttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL’dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL’dir. Aylık zarar 262 milyon TL’dir. Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır.

ABB’NİN DOĞAL GAZ KULLANIMI TİCARİ AMAÇLARLA DEĞİL, HALKIN UYGUN FİYATA ULAŞIMI İÇİN YAPILMAKTADIR. DOLAYISIYLA TARİFE VE VERGİLENDİRMESİ DE AYNI KISTASLARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. CNG’DE KULLANILAN DOĞAL GAZ, TÜM TÜRKİYE’DE KULLANILAN DOĞAL GAZIN BİNDE 28’İDİR.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulmuştur. EBu konu diğer belediyelere göre en büyük CNG’li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla Ankara Büyükşehir Belediyesini etkilemektedir.

Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri:

- Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

- Elektrik: 65.7 Milyon TL

- Personel: 111.2 Milyon TL

- Mazot: 26,5 Milyon TL

- Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL’DİR.