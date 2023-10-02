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Ankara'daki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Ankara'daki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı: "BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırı girişimini düzenleyenlerden birinin kimliğine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

 Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 

Etiketler İçişleri Bakanlığı İçişleri ankara saldırı bombalı saldırı girişimi bombalı saldırı
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