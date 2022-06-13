Ankara'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e ulaştı

Ankara'da sel sularına kapılarak kaybolan Ramazan G. isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e ulaştı.

Türkiye'nin bazı kesimlerinde etki gösteren bahar yağışları, Ankara'da sele dönüştü.

Başkent adeta sular altında kalırken, fazla sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

1 kişi daha ölü bulundu

Sel sularına kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ramazan G. isimli vatandaşın cansız bedeni, ekipler tarafından tespit edilidi.

Ölü sayısı 4 oldu

Böylece Ankara'yı vuran felakette yaşamını yitiren kişi sayısı da 4'e ulaştı.