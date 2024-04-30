  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankaralılar dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Ankaralılar dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Ankaralılar dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle Ankara'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe ilişkin emniyet tedbirleri alınacağı belirtildi.

Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Etiketler ankara 1 mayıs trafik yollar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar karıştı: Dolar yükselişte, altın geriliyor Piyasalar karıştı: Dolar yükselişte, altın geriliyor Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Silahlara karşı koruma sağlıyor: Togg zırhlandı Silahlara karşı koruma sağlıyor: Togg zırhlandı SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak? Kamuda kemer sıkma zamanı: Şimşek'in tasarruf planı ortaya çıktı Kamuda kemer sıkma zamanı: Şimşek'in tasarruf planı ortaya çıktı Ne doktor ne mühendis... Bu işi yapan günlük 3 bin TL kazanıyor Ne doktor ne mühendis... Bu işi yapan günlük 3 bin TL kazanıyor Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı