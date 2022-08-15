Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü!

Ankara'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Adliyesi'nde ise rüzgar nedeniyle tavan çöktü.

Başkent'te kısa süre süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaç devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Ankara Adliyesi'nde zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun şiddetli rüzgarda tavanı çöktü. İçerdekiler panikle odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA