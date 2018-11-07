Anne dehşet anlarını anlattı: ''Donaldım...''

18 yaşındaki teyzesi tarafından beşinci kattan atılan küçük Zümra'nın iç kanamalarının durduğu belirtildi. Baba Işık, "Annesi 'donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor. Böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmezdi" dedi.

Kırıkkale'de pazartesi günü akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 18 yaşındaki S.E, 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katta bulunan evin balkonundan attı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen küçük Zümra, buradaki yapılan müdahalelerin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili İHA muhabirine bilgi veren baba Işık, Zümra'nın annesiyle birlikte oynadığını, tam o sırada lavabodan çıkan S.E.'nin de Zümra'yı alıp atmasının bir olduğunu dile getirdi. Işık, "Annesi 'donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor. Böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmezdi. Kırıkkale'de Zümra'nın iç kanamasının olduğunu söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Burada ilk etapta beyin kanaması olduğunu ve durumunun kritik olduğunu söylediler. Şu anda çok şükür kanamalar durmuş, doktorlar daha iyiye gideceğini söylediler, bekliyorlar" şeklinde konuştu.

Anne ve babası ayrı olan küçük Zümra'nın annesinde, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlerinin ise baba Murat Işık'ta kaldığı öğrenildi.

"DAHA ÖNCEDEN EVİ YAKMAYA KALKTI"

Daha önceden de evi yakmaya kalktığı belirtilen teyze S.E'nin zihinsel engelliği olduğunu ve yüzde 76 engelli raporu olduğunu ifade eden Işık, S.E'nin Bolu'da bulunan akıl ve ruh sağlığı hastanesine götürüldüğü ancak hastanenin ilgilenmediğini iddia ederek, "Hastanede tedavi uygulanmadı, 'hanginize zarar verdi de bize getirdiniz' denildi. Bu konuda hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.

S.E. ile ilgili adli işlem yapıldığını ve Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını aktaran Işık, "Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Sadece benim kızım değil, o evde yaşayan diğer insanlar da var onlara da zarar verebilir, kendine de zarar verebilir. O kızın bir an önce tedavi görmesini ve iyileşmesini istiyorum" çağrısında bulundu.