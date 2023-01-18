Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında 2023 seçimleri için açık bir şekilde işaret ettiği 14 Mayıs bu sene Anneler Günü olarak da kutlanacak. Şimdi herkesin aklında aynı soru var: Anneler gününde hediyeyi muhalefetin anneleri mi iktidarın anneleri mi alacak?

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2023 seçimleri için Mayıs ayını işaret etmiş ve "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" demişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bahçeli'nin Mayıs ayı çıkışını destekleyerek 2023 seçimleri için ilk tez tarih verdi.

Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir" dedi.

14 Mayıs merhum Başbakan Adnan Menderes'in seçim zaferi olarak siyasi tarihteki yerini korurken bu sene 14 Mayıs'ın bir özelliği var. O da anneler günü olması.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2023 yılında 14 Mayıs Pazar gününe geliyor. Böylece seçmen soluğu önce sandıkta ardından da annesinin yanında alacak.

Akıllarda ise aynı soru var: Anneler gününde hediyeyi muhalefetin anneleri mi iktidarın anneleri mi alacak...

Anneler günü'nün tarihçesi

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler Günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.