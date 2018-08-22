Annesi kayıplara karıştı, olan çocuğa oldu

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre; Türkiye'den çalışmak için Güney Kore'ye giden Erhan Soylu ile Yun Jang No arasında duygusal ilişki başladı. Bu birliktelikten Gamze adında kızları dünyaya geldi. Bir süre sonra Türkiye'ye dönen ailenin hayatı şimdi ise çıkmazda. Güney Kore'ye dönen anneden bir daha haber alınamadı. Okul çağına gelen Gamze'nin velayeti annede olduğu için kayıt işlemi yapılamadı.

'GEZMEYE' DİYE GİTTİ, DÖNMEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'velayetin değiştirilmesi' davası açan Erhan Soylu, dilekçede "Yun Jang No ile birlikteliğimizden kızımız oldu. Bir süre sonra Türkiye'ye dönme kararı aldık. Eşim de geldi. Ancak yanımızda sadece 5-6 ay kalabildi. 'Gezmeye gidiyorum' diyerek gittiği Güney Kore'den bir daha dönmedi. Adresini de değiştirmiş. Kızım şu anda 6 yaşında. Velayeti annede olduğu için okula yazdıramıyorum" dedi.

Mahkeme, Güney Kore'ye yazı yazarak Yun Jang No'nun adres tespitinin yapılmasını istedi.