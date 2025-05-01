Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu

Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu

En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyi şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle geldi

Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu

Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Yüzlerce gözaltı var