Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 93.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-05-01
Saat:17:43:44 TSİ
Enlem:37.2 N
Boylam:30.95806 E
Derinlik:93.98 km
Detay:https://t.co/j8RgFzeYDq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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