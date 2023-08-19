Antalya'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan 42 yaşındaki N.D. adlı kadın tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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