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Antalya'da gıda fabrikasında korkutan yangın

Antalya'da gıda fabrikasında korkutan yangın
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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Etiketler yangın fabrika gıda
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