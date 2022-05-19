Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde sarp arazideki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 200 kişilik ekip, 1 helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor.

20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi. Yerleşim yerleri için tehlike olmadığı kaydedildi.