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Antalya’da sahile vuran yunus böyle kurtarıldı

Antalya’da sahile vuran yunus böyle kurtarıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde balık tutan İhsan Gökgöz ve arkadaşları, sahilde yunus balığı gördü. Suyun kenarıhnda kumsalda çırpınan yunusun yaşadığını fark eden Gökgöz ve arkadaşı, kuyruğundan tutarak denize doğru çekti. İki arkadaş, dalgaların tekrar kıyıya sürüklediği yunusu birçok denemelerinden sonra denizle buluşturdu.

Bu sırada Gökgöz’ün bir arkadaşı yunusu kurtarmak için verilen çabayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Gökgöz yunusu kuyruğundan tutarak denize doğru çekiyor, ancak gelen dalga balığı sahile tekrar atıyor. Gökgöz, yunusu tekrar kuyruğundan tutarak derin sularla buluşturuyor. Bir süre sonra yunus gözden kayboluyor.

Etiketler antalya yunus
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