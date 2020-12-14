Antalya'da yılın yağış rekoru kırıldı

Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski olduğu belirtildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Kentte, havalimanına 223.2, kent merkezine 161.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 129.1 kilogram yağış düştü. Tarım arazilerinin su altında kaldığı Belek Turizm Merkezi'ne 120.7, Kumluca'ya 113.3, Elmalı Orman Sahası'na 99.4, Kemer Ovacık Mevkiine 97.6, Finike'ye 96.7, Serik'e 94 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin kent için yaptığı turuncu kod uyarısı saat 19.00'a kadar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.

YILDIRIM İSABET EDEN, PALMİYE AĞACI YANDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.

214 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ, 26 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde, suda mahsur kalan 26 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

YILIN YAĞIŞ 'REKORU' KIRILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın tamamında iki gündür sağanak etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok tarım alanı su altında kaldı. Akşam saatlerinde ise yağış kent merkezinde etkili oldu. Gece boyunca süren sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Birçok noktada su tahliye işlemleri devam ediyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Kentte, havalimanına 223.2, kent merkezine 161.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 129.1 kilogram yağış düştü. Tarım arazilerinin su altında kaldığı Belek Turizm Merkezi'ne 120.7, Kumluca'ya 113.3, Elmalı Orman Sahası'na 99.4, Kemer Ovacık Mevkiine 97.6, Finike'ye 96.7, Serik'e 94 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin kent için yaptığı turuncu kod uyarısı saat 19.00'a kadar sürüyor.

KAŞ'TA SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Antalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu. İlçe girişindeki eski Kaş Cezaevi'nin hemen üst tarafındaki Habesos Sitesi'nin istinat duvarı, saat 09.00 sıralarında çöktü. Çökmenin meydana geldiği bölümün altındaki sahibi belirlenemeyen, otomobil, molozlar altında kaldı. Çökme anında bir dairenin oturma odasının duvarı da sıçrayan kayalar nedeniyle yıkıldı. Dairenin ve otomobilin, sitede yazın kalan kişilere ait olduğu, sahiplerinin bulunamadığı öğrenildi. Çökmenin ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede önlem aldı.

Sitede oturan avukat Salim Cengiz, "4 gündür sürekli yağmur yağdı. Toprak suya doyunca sitenin istinat duvarı sabah çöktü. Şu anda binalar için bir tehlike yok. Hava kötü. Önlem almak da zor" dedi.

Öte yandan Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde hayvancılık ve seracılıkla uğraşan Mehmet Ali Gökçe'nin evini su bastı. Evin yanındaki 40 koyunundan 3'ü boğuldu. 4 dönüm sera da sular altında kaldı. Kasaba Mahallesi'nde bazı seraları su bastı.

