AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak ?

Kayıtlar 3-7 Temmuz tarihlerinde alınan ve 19 Ağustos'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı tartışılmaya devam ediliyor...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için kayıtlar 3-7 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak. AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.