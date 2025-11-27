Araç sahipleri dikkat... Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti!

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında rekor oranda zamlanan akaryakıt fiyatlarına brent petroldeki düşüşün ardından şimdi de indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayında peş peşe rekor oranlarda zamlanan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini isyan ettirmişti.

Son olarak önceki ( 25 Kasım Salı günü itibariyle ) geçerli olmak üzere motorine 2 TL 44 Kuruş indirim gelmişti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası hem benzin hem de motorin fiyatlarına yeni indirim daha geleceği açıklanmıştı.

Bu gece yarısından sonra ( 28 Kasım Cuma günü itibariyle ) geçerli olacak indirimler önce benzinde 1 TL 25 Kuruş, motorinde ise 1 TL 35 Kuruş olarak açıklanmıştı.

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorindeki indirim tutarları revize dildi.

Yeni indirim oranları belli olurken benzindeki büyük indirimin silindiği, motorindeki indirimin ise arttığı görüldü.

Buna göre motorinde 1,35 TL olarak açıklanan indirim tutarı 76 kuruş daha arttı ve 2 TL 11 Kuruş olarak güncellendi. Benzinde ise beklenen 1,25 TL'lik indirim tutarı 52 kuruş düşürülerek 73 kuruşa geriledi.

Böylece motorin fiyatları, hafta başından bu yana toplamda 5 TL'ye yakın bir düşüş yaşamış olacak.

LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 27 Kasım Perşembe itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,87 TL

Motorin fiyatı: 58,08 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55 TL

Motorin fiyatı: 57,05 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,20 TL

Motorin fiyatı: 58,41 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL

Motorin fiyatı: 59,45 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,19 TL

Motorin fiyatı: 59,45 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,04 TL

Motorin fiyatı: 58,29 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,63 TL

Motorin fiyatı: 58,86 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,89 TL

Motorin fiyatı: 59,14 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,99 TL

Motorin fiyatı: 59,20 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,28 TL

Motorin fiyatı: 58,48 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 58,92 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,61 TL

Motorin fiyatı: 58,84 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 58,88 TL

LPG fiyatı: 29,87 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,67 TL

Motorin fiyatı: 58,88 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,31 TL

Motorin fiyatı: 59,50 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL

