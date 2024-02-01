  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Arkadaşını vuran kişinin pişkinliği tepki çekti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Arkadaşını vuran kişinin pişkinliği tepki çekti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Arkadaşını vuran kişinin pişkinliği tepki çekti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım
Güncelleme:

Samsun'da yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan kişinin kahkaha atarak söyledikleri sosyal medyada tepki topladı.

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti. 

Etiketler arkadaşı yaralama kahkaha
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık harekete geçti: O etiketlere yasak geliyor Bakanlık harekete geçti: O etiketlere yasak geliyor Bankada parası olanlar dikkat! Yeni düzenleme yolda Bankada parası olanlar dikkat! Yeni düzenleme yolda Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna yanıt Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna yanıt Erdoğan'a büyük şok! Adayları açıklayacaktı, istifalar geldi Erdoğan'a büyük şok! Adayları açıklayacaktı, istifalar geldi Fenomenlerin lüks araçları Arka Sokaklar'da: Hüsnü Komiser asfaltı ağlattı Fenomenlerin lüks araçları Arka Sokaklar'da: Hüsnü Komiser asfaltı ağlattı 8 çocuk annesi güzellik yarışmasında... Gören inanamadı 8 çocuk annesi güzellik yarışmasında... Gören inanamadı Denize atlayan kadını yüzme bilmeyen ''kahraman'' kurtardı Denize atlayan kadını yüzme bilmeyen ''kahraman'' kurtardı Deprem sırasındaki korkunç görüntü: Deniz böyle kabardı! Deprem sırasındaki korkunç görüntü: Deniz böyle kabardı! AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'tan tepki çeken sözler AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'tan tepki çeken sözler Melek Mosso mankenleri kıskandıran pozlarla Maldivlerde kış günü yazı getirdi Melek Mosso mankenleri kıskandıran pozlarla Maldivlerde kış günü yazı getirdi