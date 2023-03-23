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Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye ''imza'' tepkisi

Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye ''imza'' tepkisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı ve 100 bin imza konusunda Armağan Çağlayan'dan tepki geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce günlerdir gündemde... Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken İnce için 28 bin 235 imza atıldı.

Armağan Çağlayan konuya bunu duyunca sessiz kalmadı. Ünlü isim, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 30 oy alıp ikinci tura kalacağını savunan Muharrem İnce'yi eleştirdi.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir günde 28.000 imza topluyorsun, ama iddian ikinci tura kalmak öyle mi? Peki. KİB. Görüşürüz' ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR DA ELEŞTİRDİ
Şahan Gökbahar da daha önce İnce hakkında “Mevcut iktidarı devirmek üzere cumhurbaşkanı adayı olan ve bu hareketi sadece ve sadece mevcut iktidara yarayan, eski partisinden yaralı olduğu için, ülkesinin mevcut durumunu hiç iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Armağan Çağlayan muharrem ince imza
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