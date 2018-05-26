Arnavutköy'de acı haber: 3 ölü

Arnavutköy'de, otomobilin temizlik aracına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı .. .. .. plakalı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.