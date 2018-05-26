SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Mayıs 2018 10:26

Arnavutköy'de acı haber: 3 ölü

Arnavutköy'de bir otomobil temizlik aracına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de acı haber: 3 ölü
A+ A-

Arnavutköy'de, otomobilin temizlik aracına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı .. .. .. plakalı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

arnavutköy , ölü , kaza , temizlik aracı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM