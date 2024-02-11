Arzu Çerkezoğlu yeniden DİSK Genel Başkanı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel kurulda bir kez daha başkanlığa getirildi.

DİSK 17. Genel Kurulu Pendik’teki bir otelde düzenlendi. Kurulun üçüncü gününde genel başkanlık seçimi için oylama yapıldı. Oylamada, 300 delegeden 244’ünün oyunu alan Çerkezoğlu, bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

Çerkezoğlu, genel kurulun ardından, “Türkiye’nin dört bir yanında, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bütün iş kollarında DİSK’le buluşmayı bekleyen tüm kardeşlerimizle DİSK’i buluşturmak üzere yürüyoruz. Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz” diye konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten ve gelecek dönemde yönetimden ayrılacak Adnan Serdaroğlu’na plaket takdim etti.