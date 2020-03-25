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  3. 25 Mart 2020 19:08

Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.Y. isimli kişinin sağlık durumu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek yazılı/görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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soruşturma , paylaşım
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