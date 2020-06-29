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  3. 29 Haziran 2020 22:49

Asker eğlencesinin önüne geçilemiyor! Bu sefer tüneli kapattılar

İstanbul'da, koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi düzenlendi. Yapılan eğlencede Kağıthane tünelini kapatan konvoy araçlardan inerek asker adayını havaya fırlattı.

Asker eğlencesinin önüne geçilemiyor! Bu sefer tüneli kapattılar
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Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu.

KAĞITHANE TÜNELİ'Nİ KAPATTILAR
Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor. Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.

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