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  3. 20 Aralık 2017 22:24

Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı !

Elbistan Askerlik Şubesi Başkanlığını görevini yapan üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı.

Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı !
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Elbistan Askerlik Şubesi Başkanlığını görevini yapan üsteğmenin Kocaeli’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2015 Temmuz ayı başlarında teğmen rütbesiyle Elbistan Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Üsteğmen H.A., Kocaeli'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen talimat doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), H.A.'yı makamında gözaltına alarak, işlemler için emniyete götürdü. H.A.'nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Kocaeli ili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği bildirildi. 

İHA

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