Atatürk Araştırma Merkezi'nden Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu çıktı

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun kitapları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kütüphanede yer buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı söylemleriyle dincilerin tarihsel sembollerinden biri haline gelen Kadir Mısıroğlu'na açıldı.

Kütüphanenin internet sitesindeki arama uygulamasında yapılan sorgulama sonucunda Mısıroğlu'nun çok sayıda "eser"inin kütüphane envanterinde bulunduğu görülüyor.

Uygulamada yapılan arama sonucunda Mısıroğlu'nun "Geçmişi ve geleceği ile hilafet", "Osmanoğullarının dramı: Elli gurbet yılı (1924-1974), "Moskof mezalimi", "Kurtuluş Savaşı'nda sarıklı mücahitler" gibi kitaplarına ulaşılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e olan düşmanlığını "Heykellerinin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" diyerek ifade eden Mısıroğlu'nun kitaplarının resmi kuruma bağlı kütüphanede yer bulması sosyal medyada tepki çekti.