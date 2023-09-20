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Atatürk fotoğrafına çirkin saldırı! Gözaltına alındı

Atatürk fotoğrafına çirkin saldırı! Gözaltına alındı
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İstanbul'da bir okulda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler sergileyen lise öğrencisi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S  adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verildi. 

 

Etiketler istanbul atatürk lise okul
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