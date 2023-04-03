Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı için geri sayım

Çevre Şehircilik ve İklim Murat Kurum, proje sonunda 132 bin 500 ağaç olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindiğini açıklayarak açılışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacağını ifade etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentlerin yeşil kalmasına da önem veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor. Bu kapsamda millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent'e kazandırılıyor.

İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde harekete geçilmişti.

132 bin 500 ağaç olacak

Proje tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinde, 132 bin 500 ağaç olacak.

"En büyük şehir parkı için gün sayıyoruz"

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesinde geri sayım başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum şöyle konuştu:

Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik.



"Afet toplanma alanı oluşturuldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.



"Doğal yaşam köyünde vatandaşlar doğal ürünler yetiştirebilecek"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

Sosyal alanlar olacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güney-kuzey istikametinde 2 buçuk kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.

Millet Bahçesindeki oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.