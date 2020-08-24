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  3. 24 Ağustos 2020 08:33

Atatürk Spor Salonu'nun yıkımına başlandı

Bursa'da, Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun yıkımına başlandı. Spor salonunun yerine modern bir salon inşa edileceği, kalan kısmın millet bahçesine ekleneceği belirtildi.

Atatürk Spor Salonu'nun yıkımına başlandı
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Bursa’da ilk harcı Mustafa Kemal Atatürk’ün bağışıyla karılan, 1948 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu 2019 yılında yıkılıp ‘millet bahçesi’ yapıldı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre kısa süre sonra AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun da yıkılıp millet bahçesine dahil edileceğini açıkladı. Karar, başta muhalefet olmak üzere Bursalıların da tepkisini çekti. Buna rağmen dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun yıkımına başlandı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yerine modern bir salonun inşa edileceği, açığa çıkan 18 dönümlük alanın ise hemen yan tarafta bulunan millet bahçesine ekleneceği belirtildi.

Sözcü

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bursa , atatürk spor salonu
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