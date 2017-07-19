Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'ın cezası belli oldu

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve 20 Haziran 2017'de Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan Hasan Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"ATATÜRK İLE İLGİLİ ÜSLUBUM YANLIŞTI"

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakim karşısına çıkan Hasan Akar hakkındaki suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Hasan Akar, ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini söyledi. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar, "Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim" dedi. Akar, beraatini istedi.