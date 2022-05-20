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Atilla Taş tepki çeken sözleri sonrası Karadenizlilerden özür diledi

Atilla Taş tepki çeken sözleri sonrası Karadenizlilerden özür diledi

Şarkıcı Atilla Taş, Karadenizliler için söylediği sözlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada bir sohbet odasında Karadenizliler hakkında ağır ifadeler kullanan şarkıcı Atilla Taş'a tepki yağdı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Atilla Taş özür diledi.

Atilla Taş'ın kayıtta yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık."

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dileyen Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim."

Etiketler atilla taş söz özür
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