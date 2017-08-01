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  3. 01 Ağustos 2017 21:42

Atilla'nın avukatından flaş talep !

Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınan ve ABD'de tutuklu bulunan Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı flaş bir talepte bulundu.

Atilla'nın avukatından flaş talep !
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Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak Genel Müdürlük emrine verilen New York'ta tutuklu Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı, iddianamenin reddedilmesini ya da müvekkilinin iş adamı Rıza Sarraf'ın dosyasından ayrı yargılanmasını istedi.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamaları ile Sarraf ve 3 kişi ile New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları mahkemeye yeni dilekçe sundu.

Mektupta, ekim ayında 5 sanığın yargılanması için hazırlanan iddianamenin görevsizlik nedeniyle reddedilmesi talep edildi.

"SARRAF'İNKİNDEN AYRILSIN"

Avukatlar, bunun mümkün olmaması halinde ise Atilla'nın dosyasının Sarraf'ınkinden ayrılmasını ve yargılamanın ayrı yapılmasını talep etti. Öte yandan mahkeme Atilla'nın kefalet başvurusunun görüşülmesi için 15 Ağustos'ta duruşma yapılabileceğini bildirdi. Atilla'nın avukatlarının da onay verdiği tarih için savcılığın görüşü bekleniyor.

27 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Atilla'nın avukatları daha önceki başvurularında da mahkemeye kefaletle serbest bırakılma teklifi sunmuştu.  Atilla ve eşinin tüm mal varlıklarının karşılık olarak gösterildiği başvuruda müvekkillerinin Manhattan'da mahkemeye yakın bir ev tutacağını ve elektronik izleme yöntemlerini kabul edeceği belirtilmişti.

Atilla, 27 Mart'ta JFK Havalimanından Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. 

AA

halkbank , atilla , avukat
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