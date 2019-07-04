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  3. 04 Temmuz 2019 23:14

Avcılar'da yakıt tankeri devrildi

D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık eki sevk edildi. Ekipleri kazaya müdahale ediyor. Ekipleri kazaya müdahale ediyor.

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