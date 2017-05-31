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  3. 31 Mayıs 2017 23:37

Ayçiçeği tarlasına saklamış ! Bakın ne çıktı...

Kırklareli'de bir ayçiçeği tarlasında 350 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ayçiçeği tarlasına saklamış ! Bakın ne çıktı...
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde jandarma ekipleri tarafından ayçiçeği tarlasında 350 bin kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde S.A. isimli şahsa ait ayçiçeği ekili tarlada Jandarma ekiplerince ziraat teknisyeniyle birlikte kontrol yapıldı. Kontrollerde ayçiçeği bitkilerinin arasında ekili 350 bin kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli S.A. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri traktör ile yerinde sürülerek imha edildi.

İHA

kenevir , ayçiçeği , kök