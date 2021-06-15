Aydın'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.98 kilometre altında gerçekleşti.



Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuşadası Körfezi, büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.