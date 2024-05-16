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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
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Ankara Emniyeti merkezli iddialarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Ö., ifade işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Ö. ve yardımcısı Şevket D. görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Ç., Ö. ve D.'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.

3 KRİTİK İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ç., Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Ö. ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket D. gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar SertÇ.'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Ö. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler ayhan bora kaplan soruşturma gelişme
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