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AYM Sokak Hayvanları Yasası için iptal istemini reddetti

AYM Sokak Hayvanları Yasası için iptal istemini reddetti
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Anayasa Mahkemesi Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti.

Hatırlanacağı gibi AK Parti tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan ve muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilerek 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanların “uyutulmasını” da içeren tartışmalı 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu için AYM kararını verdi.

CHP, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve kamuoyunda büyük tepki çeken 17 maddelik Hayvan Hakları Yasası'nın AYM'ye taşımıştı.

CHP 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurarak, kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tartışma yaratan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen kanunun iptali istemiyle yapılan başvuruyu bugün görüştü.

Hayvanseverler, yasa üzerindeki beklentilerini duyurmak üzere sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplandı. Hayvanseverler, yasanın iptal edilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu reddederek yasanın yürürlükte kalması yönünde karar verdi.

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Etiketler sokak hayvanları yasası iptal istemi AYM anayasa mahkemesi
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