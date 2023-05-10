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AYM'den ''kıdem tazminatı'' kararı

AYM'den ''kıdem tazminatı'' kararı
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Anayasa Mahkemesi, 5 yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal ettiği bildirildi.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikamızın avukatı Onur Can Keskin'in girişimiyle Anayasa Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti." açıklaması yaptı.

Etiketler aym 5 yıl anayasa mahkemesi
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