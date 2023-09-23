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AYM’ye Can Atalay başvurusu

AYM’ye Can Atalay başvurusu
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Türkiye Barolar Birliği, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi, tutukluluğu devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay başvurusu hakkında hazırlanan üçüncü taraf görüşünü bugün, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’nın değerlendirmesine sundu. Yapılan açıklamada, “TBB tarafından, Avukatlık Kanunu hükmünce ‘hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak’ görev bilinciyle hazırlanan görüşte yer alan gerekçeler çerçevesinde Anayasa Mahkemesinden beklenen; milletvekilinin başvurusunu ivedilikle gündeme alarak, vereceği ihlal kararıyla, başvurucu hakkında tahliye kararı verilmesini sağlamaktır” denildi.

Etiketler Can Atalay aym anayasa mahkemesi başvuru tbb Türkiye barolar birliği
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