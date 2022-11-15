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Aysel Tuğluk için yeni iddianame

Aysel Tuğluk için yeni iddianame
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"Hafıza kaybı" yaşadığı gerekçesiyle tahliye olan Aysel Tuğluk hakkında, 2014’te yaşandığı ileri sürülen bir olaydan dolayı “örgüt üyesi” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Demans hastalığının tetiklediği hafıza kaybından dolayı Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinden kalamaz” raporu vermesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen günlerde tahliye olan Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk’a bir açık “tanığın” ifadesi nedeniyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı.

Etiketler Aysel Tuğluk demans iddianame
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