Bahçeli'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırbistan'ı yenerek, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yazılı mesajında, "Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.