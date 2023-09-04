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Bahçeli'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Bahçeli'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırbistan'ı yenerek, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yazılı mesajında, "Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler bahçeli A Milli Kadın Voleybol tebrik
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