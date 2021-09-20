Bahçeli'nin hedef gösterdiği dansçı Ziya Azazi'den Bahçeli'ye sert yanıt

İzmir'de düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin gala gecesinde sahneye taşıdığı ‘Dervish in Progress’ gösterisi nedeniyle hedef gösterilen dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi sessizliğini bozdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin gala yemeğinde sahneye taşıdığı ‘Dervish in Progress’ gösterisi nedeniyle hedef alınan dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi, sessizliğini bozdu. Azazi açıklamasında, gösterisinin politika malzemesi olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Azazi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

'BENİ DERİNDEN YARALADI'

Otuz iki yıldır sanat icra eden; beş kıtadaki elli ülkede sahne almış ve yıllarca ülkemizi temsil etmiş bir sanatçıyım. Ayrıca bugüne kadar otuz beş ülkede de ders vermiş bir eğitmenim.

Birçok coğrafya, ulus, millet, kültür, din, inanış ve dille karşılaştım. Ömrüm boyunca sanat, bilim ve inanç arasındaki bağlantıyı aradım.

Her zaman taraflı ve bölücü düşüncelerin ve davranışların uzağında kalmayı seçtim. Apolitik, doğa-hayvan ve insan sever olarak insani sorumluluğumu hep anlamaya ve gerçekleştirmeye çalıştım. Tahminen bu netliğimdendir ki; elli yılıma bu kadar şey sığdırdım.

Tam da bu yüzden benim ve sanatımın, doğduğum topraklarda, politikaya malzeme edilmesi beni derinden yaraladı. Bugüne dek süren sessizliğimin sebebi de budur.

İnsanlığın birliği için sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmamız gereken bir çağdayız. Parçalayıcı her türlü davranışın arındırıldığı bir gelecek için çabalamalıyız. Herkesi, işte böylesi bir insani hizmete davet ediyorum. Güzel bir gelecek; ancak ve ancak sanat, bilim ve felsefede olduğu gibi politikada da bütünselliğin sağlanmasıyla mümkün olabilir.

Bahsi geçen Dervish In Progress (Gelişmekte olan Derviş) adlı performansımda bir arınma hikayesi anlatmaktayım. Hayatta giyindiğimiz kimliklerden kurtulmayı, kalbi ve ruhu arındırmayı; özetle kabuk içinde kabuk olan benliğin çıplaklaşma çabasını sergileyen bir danstır bu.

Gösterinin sonunda (ölümü temsilen) eteğin altında kalışım da, bu çabanın mezara kadar sürmesi gerektiğini ima eder. “Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lâzım” der Celaleddin-i Rumi.

Sanatsal özgürlüğün değerini bilen ve bu süreçte destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ederim.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” kapsamında da 10 Eylül'de bir gala yemeği düzenlenmiş, gecede dünyaca ünlü sufi dansçı Ziya Azazi sahne almıştı. AKP ve MHP'li isimler dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi'yi sosyal medyada 'çıplak semazen' ifadeleriyle hedef göstererek Başkan Tunç Soyer'i bu gösteriyi düzenlediği için eleştirmişlerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Azazi'ye hakaret ederek, "CHP’li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye’yi 50’den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz!" demişti.